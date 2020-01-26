26.01.2020 - 00:03 |
Karnesini getirene bir tabak hamsi hediye
İZMİR’de balık restoranı işletmecisi Serkan Alak (30), takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilere, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ikram ediyor.
Öğrenciler için girişimde bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Alak, “Amacımız insanların balığa olan talebini artırmak. Çocuklara balık alışkanlığını kazandırmak” dedi. l AHMET TURHAN ALTAY DHA
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.