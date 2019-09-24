24.09.2019 - 00:21 |
Karşıyaka voleybolda turnuca zamanı
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.
2 yıl önce hayatını kaybeden şube yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek organizasyon 27-29 Eylül günlerinde yapılacak. Turnuvaya Karşıyaka’nın yanı sıra İzmir BŞB, İlbank ve Sarıyer BLD katılacak. Turnuvada ilk maç cuma günü saat 16.00’da İzmir BŞB ile Sarıyer Bld arasında oynanacak. Aynı gün Karşıyaka ile İlbank saat 18.00’de rakip olacak.
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