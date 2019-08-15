15.08.2019 - 01:08
Karşıyaka’dan kaptana tam not
Karşıyaka’da kaptan Mustafa Aşan, hırslı futbolu ve tecrübesiyle yeni sezonda da yeşil kırmızılı takımın en kilit isimlerinden biri olacak.
Karşıyaka’nın 1. Lig’de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun ikinci yarısından bu yana yeşil kırmızılı formayı taşıyan Mustafa, iki kez küme düşme acısı yaşamasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Altyapıdan yetişmeyen tek oyuncu olan Mustafa Aşan, yeşil kırmızılı ekibin en deneyimli ismi olarak dikkat çekiyor.
Çekmeköyde kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandıİstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.