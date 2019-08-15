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    HaberlerEgeKarşıyaka’dan kaptana tam not
    15.08.2019 - 01:08

    Karşıyaka’dan kaptana tam not

    Karşıyaka’da kaptan Mustafa Aşan, hırslı futbolu ve tecrübesiyle yeni sezonda da yeşil kırmızılı takımın en kilit isimlerinden biri olacak.

    Karşıyaka’dan kaptana tam not

    Karşıyaka’nın 1. Lig’de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun ikinci yarısından bu yana yeşil kırmızılı formayı taşıyan Mustafa, iki kez küme düşme acısı yaşamasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Altyapıdan yetişmeyen tek oyuncu olan Mustafa Aşan, yeşil kırmızılı ekibin en deneyimli ismi olarak dikkat çekiyor.

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