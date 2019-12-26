Karşıyaka’nın ‘yol haritası’

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Karşıyaka Şubesi’nin toplantısına katıldı, 8 aylık görev sürecini değerlendirdi, hayata geçirecekleri proje ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Tugay, özellikle temizlik ve çevre konusunda önemli bir atılım içerisine gireceklerini belirtti. İkinci Güneş Tarlası’nı da yakında kuracaklarını kaydeden Tugay, “Kent Koop Gıda Marketlerin yerine, yeni bir market sistemini getireceğiz. İzmir’in 4 büyük üretici kooperatifinin ürünlerinin satılacağı bir market açacağız. Meslek edindirme kurslarımız olacak. Karşıyakamızı teknoloji üssü haline getirmek istiyoruz” dedi.