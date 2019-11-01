Kaz Dağları’nın mucize balı

KAZ Dağları’ndaki ormanlarda yetişen siyah bal, ABD’deki 8. Uluslararası Bal Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci seçildi. Ayrıca, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit liderliğindeki 9 kişilik ekibin 1.5 yılda tamamladığı araştırma, siyah balın kanserli hücreleri tedavi etme özelliği olduğunu ortaya koydu. Makale, geçen haftalarda ABD’deki Integrative Cancer Therapies (ICT) adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Talep arttı

Mucize siyah balın kestane ve meşe palamadu ağacının yaprakları, pelitler ve Kaz Dağları’nın endemik bitki türlerinden geldiğini anlatan arı yetiştiricisi Gökhan Aydoğdu, “Geçen yıl finalist olmuştuk. Bu yıl ise siyah bal kategorisinde birinci olduk. Türk balını dünyada birinci yaptık. Amerika’daki çok büyük bir bal üreticisi bu baldan talep etti” dedi. -ÇANAKKALE DHA