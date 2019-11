Kazanan İzmir tenisi olsun!

1941 yılındaki kuruluşundan itibaren İzmir’in ve ülkemiz tenis camiasının önemli değerlerinden biri haline gelmiş olan Kültürpark Tenis Kulübü’ndeki seçim heyecanını, birçok tenis aşığı gibi ben de ilgiyle takip ediyorum. Küçük Kulüp olarak bugüne kadar ortak projelerde pek fazla yer almasak da, çok sayıdaki ortak üyemizden dolayı Kültürpark Tenis Kulübü için gönül bağımızın olduğu bir yer tanımlamasını yapmak doğru olacaktır.



80. yılına hazırlanan kulüpte şu sıralar seçim heyecanı yaşanıyor. Şu an içinse yeni döneme talip iki ekip var. Ekiplerden biri, sevgili kardeşim Tolga Şekercioğlu önderliğinde kendilerine KPTK 80 adını veren ekip, diğer ekipse Diş Hekimi Kurtul Kaptanoğlu önderliğindeki Geçmişten Geleceğe Kültürpark Tenis Kulübü Grubu...



Zamanı gelmiş ki açıkladı



Her iki ekip için de ilk izlenimlerimi söylemek adına söze KPTK 80’le başlamak istiyorum.



Ekibin önderi Tolga Şekercioğlu çok sevdiğim bir isim. Öyle ki, geçmişte bu göreve neden aday olmadığını sorduğumda hep, “Zamanı gelince” derdi. Demek zamanı gelmiş ki adaylığını açıkladı. Ekibinde çok kıymet verdiğim isimler de yer alıyor. Tanıtım toplantısına beni de davet eden Şekercioğlu’nun toplantısına ise özellikle gitmedim. Zira Küçük Kulüp Başkanlığı görevim devam ederken böyle bir toplantıya gitmemin, sandık aşamasına etki etme ihtimali vardı ve bu yüzden etik olmazdı, diye düşündüm.



Başarılar diliyorum



Bununla birlikte her ne kadar toplantıya katılmamış olsam da, Şekercioğlu büyük bir nezaket göstererek Küçük Kulüp’e ziyarette bulundu.

Bu anlamlı buluşmada hem projelerini dinledik, hem de ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, İzmir adına yapılabilecek ortak faaliyetlere hazır olduğumuzu belirttik. Yolu açık olsun diyorum.



Gelelim Kurtul Kaptanoğlu önderliğindeki Geçmişten Geleceğe Kültürpark Tenis Kulübü Grubu’na... Sayın Kaptanoğlu ile şahsen tanışmamış olsam da listesinde çok değerli arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Her ne kadar İzmir’de tenis yorumlayan birkaç isimden biri olarak tanıtım toplantısına çağırmamış olsalar da, seçim süreci devam ederken bir ziyaret gerçekleştirip projelerini anlatmalarını umuyorum. Kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Sosyal medyadan ve basından takip ettiğim kadarıyla onların da belli ki gayet iyi projeleri var. Her iki ekibin de proje ve başarı odaklı olmasıysa takdire şayan bir durum. Kendilerine şimdiden başarılar dilerim.



Çolakoğlu büyük şans



Açıkçası Kültürpark Tenis Kulübü için iki adaylı bir seçimin enerjiye olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Seçimin dostane geçeceğine ise gayet eminim.

Çünkü Küçük Kulüp’ün de 20 senedir Divan Kurulu Başkanlığı’nı yapan Kemal Çolakoğlu, bilindiği gibi aynı görevi Kültürpark Tenis Kulübü’nde de üstleniyor. Kendisi bana göre hem Küçük Kulüp, hem de Kültürpark Tenis Kulübü için büyük bir şanstır. Bununla birlikte yeni dönemin geçmişte iki kulüp arasında yaşanan bazı kopuklukları gidereceğine ve İzmir tenisine ivme getireceğine inancım tamdır.