Kemalpaşa Ramada’ya ödül

Dünya’da 80’den fazla ülkede, 9200’ü aşkın oteli bulunan Wyndham Hotel&Resorts Grup bünyesinde yer alan Ramada Hotel&Suites by Wyndham Kemalpaşa İzmir, 2017’nin ardından 2018 yılında da ‘Best of Hotels’ ödülüne layık görüldü. Otel Genel Müdürü Selin Avşar İnanlı, ödülü tüm ekip adına aldığını söyledi, “Büyük özveriler sonucunda alınan bu ödül ile başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.