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    HaberlerEge HaberleriKemeraltı, eğer el ele verirsek ayağa kalkar
    19.11.2019 - 00:03 |

    Kemeraltı, eğer el ele verirsek ayağa kalkar

    Kemeraltı, eğer el ele verirsek ayağa kalkar

    Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği’nin yeni seçilen Başkanı Semih Girgin ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti. Çarşı esnafının ihtiyaçları ve sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada, Kemeraltı’nın her zaman öncelikleri arasında olduğunu ve tarihi çarşıyı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirten Başkan Batur, şöyle konuştu:

    “Herkes Kemeraltı diyor ama Kemeraltı ancak yapılacak işlerle kalkındırılabilir. Biz büyükşehir, ilçe belediye, TARKEM ve dernek olarak hep birlikte olursak Kemeraltı ayağa kalkar, daha iyi bir noktaya gelir.”

    ‘Ben emanetçiyim’

    Girgin de, “Sabah kepenk açan, akşam kepenk kapatan her esnaf benim için derneğin başkanıdır. Ben sadece emanetçiyim. Konak Belediyesi’nin Kemeraltı’nda yaptığı her çalışmada ve etkinlikte biz de yanında olmak istiyoruz” dedi.

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