Kemeraltı’na 12 proje

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, “2017 yılında başlattığımız yatırımlarımız devam ediyor. Son bir yıl içerisinde gayrimenkul proje sayımız 8’den 12’ye çıktı. Bu projelerden ikisinin 2019 yılı son çeyreği itibariyle restorasyonlarını sürdürüyoruz. 2020 yılı ilk çeyreği itibariyle en az iki, 2020 yılı üçüncü çeyreği itibariyle de toplamda en az dört yatırımın daha restorasyonuna başlayacağız” diye konuştu.



2023’te tamam



2023’e kadar 12 projenin tümünü tamamlamayı amaçladıklarını ifade eden Sivri, “Hatuniye Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı konaklama, Havralar Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı gastronomi ve turizm, Kestelli Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı da tasarım, teknoloji, yenilikçi ofisler konsepti ile hayata geçireceğiz. 2023 yılına kadar yeni projeleri bünyemize katmak niyetindeyiz” dedi.