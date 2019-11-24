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    HaberlerEge HaberleriKemeraltı’na 12 proje
    24.11.2019 - 03:00 |

    Kemeraltı’na 12 proje

    Kemeraltı’nı gelecek nesillere taşımak, İzmir’in ekonomisine ve turizmine kazandırmak amacıyla kurulmuş olan TARKEM üyeleri, Genel Kurul Toplantısı’nda bir araya geldi.

    Kemeraltı’na 12 proje

    Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, “2017 yılında başlattığımız yatırımlarımız devam ediyor. Son bir yıl içerisinde gayrimenkul proje sayımız 8’den 12’ye çıktı. Bu projelerden ikisinin 2019 yılı son çeyreği itibariyle restorasyonlarını sürdürüyoruz. 2020 yılı ilk çeyreği itibariyle en az iki, 2020 yılı üçüncü çeyreği itibariyle de toplamda en az dört yatırımın daha restorasyonuna başlayacağız” diye konuştu.

    2023’te tamam

    2023’e kadar 12 projenin tümünü tamamlamayı amaçladıklarını ifade eden Sivri, “Hatuniye Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı konaklama, Havralar Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı gastronomi ve turizm, Kestelli Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı da tasarım, teknoloji, yenilikçi ofisler konsepti ile hayata geçireceğiz. 2023 yılına kadar yeni projeleri bünyemize katmak niyetindeyiz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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