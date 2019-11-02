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    HaberlerEgeKemeraltı’nda Girgin dönemi
    02.11.2019 - 02:36 |

    Kemeraltı’nda Girgin dönemi

    Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği genel kurulunda Semih Girgin yeni başkan seçildi.

    Kemeraltı’nda Girgin dönemi

    Toplam 232 oyun 123’ünü alan Girgin, “Kemeraltı’nda birlikteliği sağlayacak, çarşının geleceğini planlayacak bir deli lazımdı. Hedefim, geceleri de müzik eşliğinde yaşayan bir çarşı hayata geçirmek. Esnafımızın aidat borçlarını yapacağımız etkinliklerle kapatacağız. Ayrıca eğitimlerle esnafımızın kalitesini de artıracağız” diye konuştu.

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