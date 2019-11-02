Kemeraltı’nda Girgin dönemi

Toplam 232 oyun 123’ünü alan Girgin, “Kemeraltı’nda birlikteliği sağlayacak, çarşının geleceğini planlayacak bir deli lazımdı. Hedefim, geceleri de müzik eşliğinde yaşayan bir çarşı hayata geçirmek. Esnafımızın aidat borçlarını yapacağımız etkinliklerle kapatacağız. Ayrıca eğitimlerle esnafımızın kalitesini de artıracağız” diye konuştu.