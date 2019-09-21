21.09.2019 - 01:16 |
‘Kendimiz üretip kendimiz yiyelim’
Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Kavaklıdere Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği anlaşması imzaladı.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.