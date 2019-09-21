‘Kendimiz üretip kendimiz yiyelim’

Başkan Osman Gürün, ilk olarak üç tonluk süt soğutma tankı desteği vereceklerini belirtti, “Yörük kültürü nedeniyle dağınık bir yerleşime sahip olan ilimizde üreticilerimizi bir araya getirip tüm kentte kendi ürünlerimizin tüketilmesini sağlayacağız” dedi.