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    HaberlerEge‘Kendimiz üretip kendimiz yiyelim’
    21.09.2019 - 01:16 |

    ‘Kendimiz üretip kendimiz yiyelim’

    Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Kavaklıdere Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

    ‘Kendimiz üretip kendimiz yiyelim’

    Başkan Osman Gürün, ilk olarak üç tonluk süt soğutma tankı desteği vereceklerini belirtti, “Yörük kültürü nedeniyle dağınık bir yerleşime sahip olan ilimizde üreticilerimizi bir araya getirip tüm kentte kendi ürünlerimizin tüketilmesini sağlayacağız” dedi.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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