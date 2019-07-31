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    HaberlerEgeKent AŞ’de en düşük maaş 3 bin 250 lira
    31.07.2019 - 02:03

    Kent AŞ’de en düşük maaş 3 bin 250 lira

    Karşıyaka Belediyesi’nin sendikayla yaptığı anlaşmaya göre, çalışanlara yakacak, aile ve çocuk yardımının yanında yılda dört ikramiye verilecek

    Kent AŞ’de en düşük maaş 3 bin 250 lira

    Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi Kent AŞ’ye bağlı çalışanları için DİSK Genel İş Sendikası’yla Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Bugüne kadar şirket personeline verilen en yüksek oran olan yüzde 35’lik zam, 600 emekçiye erken bayram sevinci yaşattı. Belediyenin Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, sendika temsilcileri, belediye bürokratları ve yüzlerce Kent AŞ çalışanı katıldı.

    375 lira aylık çek

    Bir yıl süreli toplu iş sözleşmesiyle, 600 çalışana ortalama yüzde 35 zam yapıldı. En düşük maaş net 3 bin 250 lira oldu. Aylık alışveriş çeki 375 liraya çıkarıldı. Ayrıca yemek ücreti, yol, yakacak, aile ve çocuk yardımı ile yılda 4 ikramiye gibi sosyal desteklerdeki iyileştirmeler de sözleşmede yer aldı.

    Başkan Cemil Tugay, “Yerel yönetimlere dayatılan ekonomik ve sosyal sıkıntılara rağmen, emekçilerimize daha insanca koşullar sağlamak için uğraşıyoruz” dedi.

     

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