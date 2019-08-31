Kent için önemli imza

Kemeraltı’nın yeniden İzmir’e yön veren bir merkez olması yolunda en önemli projelerden biri olan Yusuf Rıza Ofisleri (Tasarım Odaklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi) Projesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sun Tekstil, TARKEM, YUROKEM, Yusuf Rıza Düvenci ile İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği’ni bir araya getirdi. Yusuf Rıza Eski İlkokulu arazisinde saha ziyareti yapıldı.

‘Bir merkez olmalı’

Sun Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Ünlütürk, “Yusuf Rıza Ofisleri, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi’nde tasarım odaklı çalışmalar yürüten yapılar için bir merkez haline getirilmeli” dedi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Girişimcilik ve inovasyon merkezi hayalimiz var. Bu projeyi de bunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.