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    HaberlerEgeKermesin geliri kanser hastalarına
    13.09.2019 - 01:26 |

    Kermesin geliri kanser hastalarına

    Kermesin geliri kanser hastalarına

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) işbirliğiyle ‘Güçlü bir el mutlu bir nefes’ adlı kermes düzenlendi. BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz, kermesteki ürünlerin satışından elde edilen gelirin kanser hastaları ile hasta yakınlarına ve burs için tıp fakültesi öğrencine aktarılacağını belirtti. l DHA

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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