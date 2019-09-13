Kermesin geliri kanser hastalarına

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) işbirliğiyle ‘Güçlü bir el mutlu bir nefes’ adlı kermes düzenlendi. BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz, kermesteki ürünlerin satışından elde edilen gelirin kanser hastaları ile hasta yakınlarına ve burs için tıp fakültesi öğrencine aktarılacağını belirtti. l DHA