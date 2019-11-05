Kestane, Ödemişli üreticiyi güldürdü

Ödemiş, Kestane Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Üreticinin zahmetli hasat döneminde elde ettiği ürünler görücüye çıktı. İzmir Köy-Koop Başkanı Soyer, sırıkla kestane çırptı.

Türkiye’nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş, hafta sonunda Kestane Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen festivalde, üreticinin zahmetli hasat dönemi sonucunda elde ettiği ürünler vitrine çıktı. İki gün süren etkinliklerde, konserler düzenlendi, katılımcılara kestane kebap ve kestaneli pilav dağıtıldı, zeybek gösterisi renk kattı. Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş, Ödemiş’in kestane üretimininde de önde olduğunu vurguladı, ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi.

Sorunlara değindi

Üreticinin sorunlarına değinen Başkan Mehmet Eriş de, “Orman alanlarında kalan kestane ağaçlarımızın orman alanından çıkarılması adına bir talepleri mevcut. Ayrıca kestanede özellikle Çin’den yapılan ithalatın son bulması, Çin’den ithal edilen ürünlerin yerli ürünmüş gibi satışının önlenmesi de önem taşıyor. Kestane kebap, üreticimizin yanında olmak, böyle güzel etkinliklerle bir arada olmak sevap. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Üreticiyi takdir ediyoruz’

Festivale katılan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve belediye başkanları ile birlikte kestane hasadı yaptı. Sırıkla kestane çırpan Soyer, üreticinin son derece zahmetli bir hasadın neticesinde tüketiciye kestane ulaştırdığını hatırlattı. Soyer ve beraberindekilerin kestane hasadı renkli görüntülere sahne oldu.