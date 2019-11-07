Kılıçdaroğlu’ndan Oğuz’a teşekkür

‘Yaşanabilir bir Türkiye mümkün’ sloganıyla 1-3 Kasım’da CHP Genel Merkezi öncülüğünde Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası işbirliğiyle Urla’da düzenlenen ‘Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tam not aldı. CHP Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Başkan Oğuz, Kılıçdaroğlu’na çalıştaydan çıkan sonuçlar hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı bir plaket sundu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, çıkan sonuçların çok değerli olduğunu ve yaşama geçirileceğini belirtti. Ayrıca Başkan Oğuz’a, örnek ev sahipliği için teşekkür etti.

21 Kasım’da İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun üç etkinliğe katılmak için İzmir’e gelecek. Kılıçdaroğlu’nun, 21-23 Kasım’daki belediye başkanları çalıştayında açılış konuşması yapacağı öğrenildi. Genel Başkan, Harmandalı’daki çöp tesisindeki açılışı ile Öğretmenler Günü programına da katılacak.

Aile dostu belediye

Urla Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasındaki protokol kapsamında, Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 3-6 yaş arası çocukları olan annelere yönelik ‘Anne Destek Programı’ düzenleniyor. Urla Belediyesi Semt Merkezleri’ndeki program 13 hafta sürecek.

‘Kadınlara destek oluyoruz’

Eğitimle, annelere bedensel ve zihinsel gelişimden empati ve öfke yönetimine kadar birçok konu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Başkan Burak Oğuz, “Annelik yolculuğunda destek olduğumuz kadınlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatta yer almaları için de çabalıyoruz” dedi; Urla Belediyesi’nin toplumsal projeleri içinde kadın başlıklı çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.