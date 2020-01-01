BİST114.425-0,29EURO6,67-0,07USD5,95-0,05ALTIN290,420,24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kınık OSB’ye fabrika
    ABONE OL
    01.01.2020 - 00:04 |

    Kınık OSB’ye fabrika

    Kınık OSB’ye fabrika

    Dirinler Döküm 2020’nin sonunda üretime başlayacak ve 150 dönümde kurulacak tesiste ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.Dirinler Döküm, Kınık OSB’de 150 dönüm yer aldı. 2020 yılının sonunda üretime başlaması planlanan tesis, ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlarken, Kınık ekonomisine de büyük bir ivme kazandıracak.

    Yüksek teknoloji

    Başta rüzgar enerji santralleri olmak üzere gemi inşaa ve otomotiv sektörlerine döküm yaptıklarını belirten Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, “17 bin ton ile üretimimizin yüzde 90’ının ihracat oluşturuyor. Kınık’taki yeni fabrikamızda, daha özellikli ve yüksek teknoloji isteyen parçaların dökümünü yapabileceğiz” diye konuştu.

    Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün ise Kınık OSB olarak Dirinler Döküm’ü bölgelerinde kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi, “2020 yılında ise Dirinler ile birlikte sekiz firmanın temel atmasını bekliyoruz” dedi.

    Kınık Belediye Başkanı ve Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Doğruer ise yatırımın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
    daha fazla video için
    Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    31 Aralık Yılbaşı Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama - Amorti rakamları açıklandı! İşte ikramiye çıkan iller

    31 Aralık Yılbaşı Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama - Amorti rakamları açıklandı! İşte ikramiye çıkan iller

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber