Dirinler Döküm 2020’nin sonunda üretime başlayacak ve 150 dönümde kurulacak tesiste ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.Dirinler Döküm, Kınık OSB’de 150 dönüm yer aldı. 2020 yılının sonunda üretime başlaması planlanan tesis, ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlarken, Kınık ekonomisine de büyük bir ivme kazandıracak.

Yüksek teknoloji

Başta rüzgar enerji santralleri olmak üzere gemi inşaa ve otomotiv sektörlerine döküm yaptıklarını belirten Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, “17 bin ton ile üretimimizin yüzde 90’ının ihracat oluşturuyor. Kınık’taki yeni fabrikamızda, daha özellikli ve yüksek teknoloji isteyen parçaların dökümünü yapabileceğiz” diye konuştu.

Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün ise Kınık OSB olarak Dirinler Döküm’ü bölgelerinde kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi, “2020 yılında ise Dirinler ile birlikte sekiz firmanın temel atmasını bekliyoruz” dedi.

Kınık Belediye Başkanı ve Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Doğruer ise yatırımın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.