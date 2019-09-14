14.09.2019 - 03:18 |
Kınık’ta Sucahlı kavunu tanıtıldı
İzmir’in Kınık ilçesindeki 3. Hasat Festivali sona erdi. Fatih Mahallesi Cem Evi’nde aşure hayrı yapıldı. Sucahlı Mahallesinde ise Sucahlı Kavunu Tanıtımı etkinliği yapıldı.
Başkan Doğruer, “Kavunumuz lezzetiyle zaten çok seviliyor. Tanıtım faaliyetlerini artırıp ülke çapında üne kavuşturacağız” diye konuştu. Saat 22.00’de Kınık Cumhuriyet Meydanı’ndaki Alaturka Akşamlar konserinde İsmail Özkan Mine Gecili ve Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı. Konseri izleyenler arasında yer alan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Kınık’a ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz 3. Hasat Festivalinin ve Kınık’ın kurtuluşunun kutlu olsun” dedi.
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