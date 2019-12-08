08.12.2019 - 00:07 |
Kırmızı kurdeleyle tepki gösterdiler
Akhisar Kadın Derneği, Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı’nın 85. yıldönümü nedeniyle kadınlarla kahvaltıda buluştu.
KA-DER İzmir Başkanı Sema Övgün, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kadın’, yazar Ayşen Şahin de, ‘Ayrımcılığa Karşı Fırsat Eşitliği’ konularında bilgilendirdi. Dernek Başkanı Hayriye Hacet, çocuk gelinlere dikkat çekmek için bileklerine kırmızı kurdele bağladıklarını söyledi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.