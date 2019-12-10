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    HaberlerEge Haberleri Kolilerden mutluluk çıkıyor
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    10.12.2019 - 00:05 |

    Kolilerden mutluluk çıkıyor

    Kolilerden mutluluk çıkıyor

    Sosyal medya üzerinden bir araya gelen İzmir Örgü Ekibi, elişi atkı, bere, hırka ve battaniyeleri, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyor.

    İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyeleri Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyor. Üç yıl önce sosyal medya üzerinden örgütlenen ekip, her perşembe günü tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kafede toplanarak, çay ve sohbet eşliğinde örgü örüyor. Çoğunluğu ev kadını olan grup, her hafta kendi ördükleri ürünlerin yanı sıra, hayırseverlerin evde örüp gönderdiği ve satın aldığı çorap, eldiven, kalem kutusu gibi eşyaları da topluyor.

    Ürünleri bu hafta Bingöl ve Isparta’daki köy okullarına göndereceklerini belirten kurucu Kutsev Özbek, “Örmeyi çok seviyoruz, Çocukların her birine farklı paketler hazırlıyoruz. Amacımız, çocuklar mutlu olsun, sevinsin, ısınsın” dedi. Kadınlar, bu güne kadar 7 bin miniğin yüzünü güldürdü.

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