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    HaberlerEgeKomşuya davet
    06.09.2019 - 02:00

    Komşuya davet

    Komşuya davet

    Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ve Ertürk Lines Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Ertürk, Sakız Adası halkını ve turizmcileri, 25 yıl sonra yeniden düzenlenen Çeşme Festivali’ne davet etti. Sakız Ticaret Odası’ndaki basın toplantısında konuşan Köfüncü, bir efsanenin geri döndüğünü söyledi. Demir de, “Festival süresince Çeşme’de oteller yüzde 50 daha ucuz, feribotlar da yüzde 50 indirimli. Ayrıca esnaf odası da yüzde 25 indirime gidecek. Sakız’daki her evden iki kişiyi bekliyoruz” dedi.

    ‘Desteğe vermeye hazırız’

    Sakız Ticaret Odası Başkanı Pantelis Legatos da iki ülke arasında yapılacak her türlü kültürel etkinliğe katkı sunmak istediklerini ifade etti.

    Festival kapsamında 18-22 Eylül’de Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy, Reisdere gibi ilçenin farklı köşelerinde “Ege’nin İki Yakası” temasıyla etkinlikler düzenlenecek.

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