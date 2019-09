‘Konak, can dostlarla güzel’

Konak Belediyesi’nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi’yle birlikte düzenlediği, 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) da destek verdiği ‘Patival Konak; Can Dostlarımızla Buluşuyoruz’ Festivali, Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi. ‘Doğa, çocuk ve can dostları’ temasıyla düzenlenen ve yaklaşık beş saat süren etkinliğkte; birçok sivil toplum kuruluşları stant açtı. Dans gösterileri, K9 şovları ve can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar, programa renk kattı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.



Hayvanseverler buluştu



Programa katılan Başkan Abdül Batur, festivalin; ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkarak, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inananları, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenleri bir araya getirdiğini söyledi. Sokak hayvanları özelinde gerçekleştirilen ilk festival olan etkinlikte Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren can dostlar için 3 ton mama bağışı yapıldı.



Ziyaretçilere 500 kilo kedi ve köpek mamasının hediye edildiği festivalde, Konak Belediyesi’nin sokak kedileri için atık lastiklerden yaptığı, 2 katlı evler büyük ilgi gördü.