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    HaberlerEge HaberleriKonaklı kadınlar güç katacak
    08.11.2019 - 00:33 |

    Konaklı kadınlar güç katacak

    Konaklı kadınlar güç katacak

    Türkiye Şampiyonlar Ligi’nde beş yıl üst üste şampiyon olarak rekoru elinde tutan, 2013’te Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan Konak Belediyespor’un üç oyuncusu Türkiye-Hollanda maçında milli formayı taşıyacak.

    3 etkili isim

    Deneyimli futbolcu Kader Hançar forvette top koştururken takımın kıdemli oyuncularından Berna Yeniçeri de defansta yer alacak. Konak BLD’nin son transferlerinden Birgül Sadıkoğlu da orta sahada hünerlerini sergileyecek. Türk kadın futbolunun önemli oyuncuları arasında yer alan Kader Hançar, bugüne dek tam 55 kez milli maça katılırken, kendi profesyonel tarihine 97 gol sığdırdı. Berna Yeniçeri de 64 milli maça çıkarak takımın savunmasını güçlendirdi. Genç sporcu Birgül Sadıkoğlu da milli formayı 34 kez gururla taşıyarak 124 gole imzasını attı. Konak Belediyespor’un üç futbolcusu da Türkiye Hollanda maçında kilit rol üstlenecek. Geri, orta ve ileri sahada olmak üzere tüm sahada görev alacak Konak Belediyespor oyuncuları milli takıma güç katacak.

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