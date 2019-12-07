Konak’tan kadınlar için iki önemli proje

Açılış konuşmasını yapan Batur, Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözlüyle başladı. Batur, “Siyasette Kadın 2019 haritasına baktığınızda; Türkiye 188 ülke arasında, 120. sıraya yükselmiş görünüyor. Ancak bu yeterli değil. Kadının her alandaki temsilini güçlendirme noktasında hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Kooperatif müjdesi

Konak’ta kadınlar için iki önemli proje hazırladıklarını vurgulayan Batur, “İlçemizde ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiğimiz her yerde kreşler açacağız. İkinci adımımız da kadınları iş hayatına çekmek olacak. Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kuruyoruz” diye konuştu.