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    07.12.2019 - 02:34 |

    Konak’tan kadınlar için iki önemli proje

    Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Atatürk’ün 85 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkının vermesinin yıldönümünde düzenlenen panele Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis üyeleri, mahalle sakinleri, semt merkezi kursiyerleri ve çok sayıda kadın katıldı.

    Konak’tan kadınlar için iki önemli proje

    Açılış konuşmasını yapan Batur, Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözlüyle başladı. Batur, “Siyasette Kadın 2019 haritasına baktığınızda; Türkiye 188 ülke arasında, 120. sıraya yükselmiş görünüyor. Ancak bu yeterli değil. Kadının her alandaki temsilini güçlendirme noktasında hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

    Kooperatif müjdesi

    Konak’ta kadınlar için iki önemli proje hazırladıklarını vurgulayan Batur, “İlçemizde ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiğimiz her yerde kreşler açacağız. İkinci adımımız da kadınları iş hayatına çekmek olacak. Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kuruyoruz” diye konuştu.

     

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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