Konuta da değer katacak

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’ya fabrika kurma kararı, kentteki gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak Volkswagen fabrikasının kurulmasıyla Manisa’da konut fiyatlarında artış beklendiğini açıkladı. Tesisin henüz temelleri atılmamasına rağmen hareketlenmenin başladığını belirten Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, “Çalışanların bölge şartlarına kıyasla yüksek maaş alacak olmasıyla konut fiyatları ve kira bedellerinin katlanacağını öngörüyoruz” dedi.

Yüzde 1.57 artış

Gelecek altı ayda il genelindeki konut fiyatlarında yüzde 1.57 oranında artış ön gördüklerini belirten Öğüt, “Yıllık ortalamalara bakıldığında Manisa‘da konutların en fazla değer kazandığı ilçelerin sırasıyla; Soma, Turgutlu, Kırkağaç, Şehzadeler ve Akhisar olduğu görülüyor. Geri dönüş sürelerine göre ise en hızlı kazandıran ilçeler sırasıyla; Ahmetli, Gördes, Kırkağaç, Yunus Emre ve Kula” diye konuştu.

Endeksa verilerine göre Manisa genelinde ortalama bir konutun fiyatı ve kirası ise şöyle:

65 metrekarelik 1+1 143.455 lira, geri dönüş süresi 14 yıl; 100 metrekarelik 2+1 178.200 lira, geri dönüş süresi 19 yıl; 135 metrekarelik 3+1 239.355 lira, geri dönüş süresi 22 yıl; 196 metreakrelik 4+1 346.136 lira geri dönüş süresi 21 yıl. Kiralık 1+1 915, 2+1 849, 3+1 941 ve 4+1 daire 1.459 lira.