Körfezin tadına birlikte varalım

Kent sakinlerinin denizle bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen İzmir Körfez Festivali, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Ege Açık Deniz Yat Kulübü ve Arkas’ın katkılarıyla, 27-29 Eylül günleri arasında 3’üncü kez düzenleniyor. Projelerini İzmir’in liman kenti karakteri etrafında şekillendirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Festivalle kent gelişimine büyük katkı sağlıyor. İzmir’i festivaller kenti yapıp kültür, sanat ve sporda bir dünya markası haline getirmek istiyoruz. Körfez festivaline katılan yarışmacı ve sporcu sayısı da her yıl artıyor” dedi.



Fırsat eşitliği



İzmir’de yaşayan insanların mutlu olup kenti sevdiğinde daha fazla üreteceğini sözlerine ekleyen Başkan Soyer, “Bu amaçla kulüp temsilcilerinden İzmir’in arka mahallelerinde yaşayan çocukları bünyelerine almalarını istedik. İzmir’in tüm çocuklarına fırsat eşitliği sunup kentin nimetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Eminim aralarından yelken sporuna çok yetenekli olanlar çıkacak. Denizden esen imbat olağanüstü, Körfez bizim zenginliğimiz ve bunu tüm dünyaya anlatmalıyız” diye konuştu.



Marina çağrısı



Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer de “Bu sporun İzmir’de yaygınlaşmasını ve sahiplenilmesini istiyoruz. Geçen yıl 50 tekne kayıt oldu. Ancak yerin kısıtlı olması nedeniyle daha fazla alamadık. Hem Konak Pier’den hem Levent Marina’dan destek alıyoruz ancak tonozlar kalıcı olamıyor. Bağlama yerlerinin artırılması katılımı da artıracaktır. Bu yıl ilk günden 25 tekne kayıt oldu” ifadelerini kullandı.



Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise, “Benim jenerasyonum Körfezi yaşayamadı. Hayalim, çocuklarımın Avrupa’daki gibi körfezle iç içe yaşamalarını sağlamak. Kent bir marinaya kavuştuğundaysa yabancı tekneleri de davet edip festivali uluslararası hale getirebiliriz” dedi.



Cumhurbaşkanının davetine gidiyoruz



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir başkanına yönelik davetine katılacağını belirtti. Başkan Soyer, “Gidiyoruz tabii ki! Koşa koşa gidiyoruz. Dersimizi çalışıp gideceğiz. Mutlaka bir şeyler söyleriz” dedi. Başkan Soyer, kayyum atanan Diyarbakır’a gideceğini dile getirdi.



Karşıyaka Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek yelken yarışların yanı sıra Pasaport’ta kano ve kürek yarışları yapılacak. Yarışlar kurulacak seyir teraslarıyla; Göztepe, Konak, Alsancak, Alaybey ve Bostanlı’dan izlenebilecek.