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    HaberlerEge Haberleri‘Korkma, şiddeti durdurabilirsin’
    26.11.2019 - 00:07 |

    ‘Korkma, şiddeti durdurabilirsin’

    ‘Korkma, şiddeti durdurabilirsin’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kamu spotu hazırladı. Kadın Danışma Merkezi’nin koordinatörlüğündeki kamu spotunda ‘Korkma! Şiddeti Sen Durdurabilirsin’ mesajı verildi Sivil toplum kuruluşları yetkilileri, merkez yetkililerinin de yer aldığı videoda İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de çağrıda bulundu.

    Soyer’den mesaj var

    Egedesonsöz’ün haberine göre “Her yerde eşitiz” vurgusunun yapıldığı videoda, “Kadına karşı şiddeti bir araya gelerek, korkmadan, susmadan, saklamadan ve unutmadan durdurabiliriz” ifadesi kullanıldı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soyer, “Kadın istihdamını artırmayı, Masal Evleriyle birlikte kadın dayanışma merkezleri ve sığınma evlerinin sayısını çoğaltmayı önemsiyoruz” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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