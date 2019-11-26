‘Korkma, şiddeti durdurabilirsin’

İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kamu spotu hazırladı. Kadın Danışma Merkezi’nin koordinatörlüğündeki kamu spotunda ‘Korkma! Şiddeti Sen Durdurabilirsin’ mesajı verildi Sivil toplum kuruluşları yetkilileri, merkez yetkililerinin de yer aldığı videoda İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de çağrıda bulundu.

Soyer’den mesaj var

Egedesonsöz’ün haberine göre “Her yerde eşitiz” vurgusunun yapıldığı videoda, “Kadına karşı şiddeti bir araya gelerek, korkmadan, susmadan, saklamadan ve unutmadan durdurabiliriz” ifadesi kullanıldı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soyer, “Kadın istihdamını artırmayı, Masal Evleriyle birlikte kadın dayanışma merkezleri ve sığınma evlerinin sayısını çoğaltmayı önemsiyoruz” dedi.