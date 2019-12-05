Koştu’dan, engelliler onuruna yemek

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlar ve aileleri onuruna bir yemek verdi. Etkinlik süresince aileler ve engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Koştu, “Engelli olmanın engel olmadığı bir Bergama inşa etmek amacıyla belediye olarak büyük bir çaba içindeyiz” dedi.