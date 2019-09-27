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    HaberlerEgeKöylü kadınların ‘kuskus’ mesaisi
    27.09.2019 - 01:41 |

    Köylü kadınların ‘kuskus’ mesaisi

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin eskiden köy statüsünde olan Şahinkaya Mahallesi’ndeki kadınları, geleneksel kışlık yiyeceklerden kuskus yapma telaşı sardı.

    Köylü kadınların ‘kuskus’ mesaisi

    Mahalle sakinlerinden Hatice Gürlek, kuskusun un, su ve irmik ya da ince bulgurla yapıldığını söyledi. Hanife Avcı da, mahallede kuskusun akraba ve komşu kadınların bir araya gelerek yaptığını aktardı. l AA

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