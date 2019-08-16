Köylü üretsin, göç etmesin

Güzelbahçe’nin Payamlı köyünde düzenlenen 7. Bardacık Festivali yarın başlıyor. Üreticilerin emekleri, stantlarda 2 gün boyunca satışta olacak çıkacak.

Güzelbahçe Belediyesi’nin 7’ncisini düzenlediği Payamlı Bardacık festivali konuklarını bekliyor. Köylüyü desteklemek ve üretimin sürmesini sağlamak amacıyla başlatılan etkinliğin, Türkiye’nin dört bir yanından ilgi gördüğünü belirten Başkan Mustafa İnce, “Köylü üretemezse göç etmek zorunda kalır. Bu zorunlu göçte köy yaşamını bitirir. Biz bardacığı alarak, İzmir Büyükşehir Belediyemiz Tire’den süt, Bayındır’dan çiçek alarak üreticiyi destekliyor. Bu destek sayesinde de köylülerimiz kalkınıyor, ailesine ve ülkeye ekonomik girdi sağlıyor. İzmir’in başlatmış olduğu yerelden kalkınma projesi ülkeye örnek olacak bir projedir. Her belediye de kendi içinde bulunan dinamikleri bu şekilde değerlendirirse hem şehrine hem ülkeye ekonomik güç katmış olur” dedi.

Payamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek festival kapsamında halk dansları gösterileri, çocuklara yönelik etkinlikler, konserler, en iyi bardacık yarışması yapılacak. Festival, 18 Ağustos günü sona erecek.