Küçük Kulüp, Derin’i unutmadı

Geçtiğimiz aylarda kaybedilen İzmir’in sevilen yüzlerinden olan Derin Erpulat adına Küçük Kulüp Derneği tarafından gerçekleştirilen tenis turnuvası, final maçı ile son buldu. Küçük Kulüp Derneği’nde gerçekleştirilen kokteylde, dereceye girenler kupalarını aldı. Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Emre Sarıgedik’in yaptığı gecede Bülent Necimoğlu ile finale kalan genç tenisçi Atacan Türk’ün final maçı ise büyük ilgi gördü. Necimoğlu’nu 6-2 ve 7-5’lik skorla yenen genç tenisçi Atacan, turnuvanın birincisi oldu. Dereceye giren tenisçiler ise ödüllerini, Erpulat ailesinin ve Küçük Kulüp Yönetim Kurulu’nun elinden aldı.









‘Kalbimizde yaşayacak’



Turnuvanın karışık çiftler kategorisinde Janet Doğru-Hüsnü Hatipoğlu ikilisi Aslı Utku Engin-Servet Selçuk Türk ikilisini 7/6 - 6/4 - 10/6 lık skorla yenerek birincilik kupasını kaldırırken, tek erkekler kategorisinde 6/2 - 7/5 lik skorla Atacan Türk birinci, Bülent Necimoğlu ikinciliğe hak kazandı. Tek bayanlar kategorisinde oldukça çekişmeli geçen maçın ardından Janet Doğru, Bahar Demiryürek’i 6-2 / 6/1 lik skorla yendi ve kupasını Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’tan aldı. Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, “Bu sene turnuvamızı genç yaşındaki vefatıyla İzmir’i yasa boğan sevgili Derin Erpulat’ın anısına oynadık. Derin çok güzel ve özel birisiydi bir çok kişinin hayatına dokundu. O her zaman kalbimizde yaşayacak. Oldukça geniş bir katılımla turnuvamızı gerçekleştirdik. İzmirli tenis severler bizleri yalnız bırakmadı. Erpulat ailesine, Yönetim Kuruluma ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



