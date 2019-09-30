BİST 105.1523,15EURO6,210,01USD5,670,01ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKüçük Kulüp, Derin’i unutmadı
    30.09.2019 - 01:10 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    Küçük Kulüp, Derin’i unutmadı

    Küçük Kulüp Derneği tarafından Derin Erpulat adına düzenlenen tenis turnuvası heyecan yarattı. 130 tenisçinin 12 gün boyunca mücadele ettiği maçlarda kazananlar, ödüllerini kokteylle aldı

    Küçük Kulüp, Derin’i unutmadı

    Geçtiğimiz aylarda kaybedilen İzmir’in sevilen yüzlerinden olan Derin Erpulat adına Küçük Kulüp Derneği tarafından gerçekleştirilen tenis turnuvası, final maçı ile son buldu. Küçük Kulüp Derneği’nde gerçekleştirilen kokteylde, dereceye girenler kupalarını aldı. Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Emre Sarıgedik’in yaptığı gecede Bülent Necimoğlu ile finale kalan genç tenisçi Atacan Türk’ün final maçı ise büyük ilgi gördü. Necimoğlu’nu 6-2 ve 7-5’lik skorla yenen genç tenisçi Atacan, turnuvanın birincisi oldu. Dereceye giren tenisçiler ise ödüllerini, Erpulat ailesinin ve Küçük Kulüp Yönetim Kurulu’nun elinden aldı.

    Küçük Kulüp, Derin’i unutmadı



    ‘Kalbimizde yaşayacak’

    Turnuvanın karışık çiftler kategorisinde Janet Doğru-Hüsnü Hatipoğlu ikilisi Aslı Utku Engin-Servet Selçuk Türk ikilisini 7/6 - 6/4 - 10/6 lık skorla yenerek birincilik kupasını kaldırırken, tek erkekler kategorisinde 6/2 - 7/5 lik skorla Atacan Türk birinci, Bülent Necimoğlu ikinciliğe hak kazandı. Tek bayanlar kategorisinde oldukça çekişmeli geçen maçın ardından Janet Doğru, Bahar Demiryürek’i 6-2 / 6/1 lik skorla yendi ve kupasını Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’tan aldı. Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, “Bu sene turnuvamızı genç yaşındaki vefatıyla İzmir’i yasa boğan sevgili Derin Erpulat’ın anısına oynadık. Derin çok güzel ve özel birisiydi bir çok kişinin hayatına dokundu. O her zaman kalbimizde yaşayacak. Oldukça geniş bir katılımla turnuvamızı gerçekleştirdik. İzmirli tenis severler bizleri yalnız bırakmadı. Erpulat ailesine, Yönetim Kuruluma ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

      Düzce'de şüpheli ölümDüzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.
      daha fazla video için
      İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

      12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

      MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

      MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

      Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

      Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

      Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

      Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

      Sıradaki Haber