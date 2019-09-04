Kulaçlar bu kez çocuklar için atıldı

Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen’in yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan’dan oluşan ekip, Menderes ilçesine bağlı Özdere’den Aydın’ın Kuşadası ilçesi güzergahında ilerleyeceklerini belirtti.

8 saat sürecek

Sekiz saat sürecek olan yüzme etkinliğinde sporculara, tekne ile cankurtaran, doktor ve Yüzme Federasyonu yetkilileri eşlik edecek. Çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalık yaratmak adına etkinliğin ilkini gerçekleştireceklerini belirten yüzücülerden Seda Kansuk, “Hepimiz kendimizi bir anne ve baba olarak düşündük ve attığımız her kulacı istismara uğrayan çocuklarımızı göz önüne alarak atacağız” diye konuştu.

Geçen yılki gerçekleştirilen etkinlikte de yüzücü olarak yer alan çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen, “Ebeveynleri ve kamuoyunu uyarmak için bir araya geliyoruz” dedi. l HANDE NAYMAN DHA