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    HaberlerEgeKulaçlar bu kez çocuklar için atıldı
    04.09.2019 - 02:46

    Kulaçlar bu kez çocuklar için atıldı

    İzmir’de daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 24 saat boyunca kulaç atan 6 açık su yüzücüsü, bu kez çocuk istismarına dikkat çekmek için 8 Eylül’de Didim’den Bodrum’a kadar 24 kilometre yüzecek.

    Kulaçlar bu kez çocuklar için atıldı

    Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen’in yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan’dan oluşan ekip, Menderes ilçesine bağlı Özdere’den Aydın’ın Kuşadası ilçesi güzergahında ilerleyeceklerini belirtti.

    8 saat sürecek

    Sekiz saat sürecek olan yüzme etkinliğinde sporculara, tekne ile cankurtaran, doktor ve Yüzme Federasyonu yetkilileri eşlik edecek. Çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalık yaratmak adına etkinliğin ilkini gerçekleştireceklerini belirten yüzücülerden Seda Kansuk, “Hepimiz kendimizi bir anne ve baba olarak düşündük ve attığımız her kulacı istismara uğrayan çocuklarımızı göz önüne alarak atacağız” diye konuştu.

    Geçen yılki gerçekleştirilen etkinlikte de yüzücü olarak yer alan çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen, “Ebeveynleri ve kamuoyunu uyarmak için bir araya geliyoruz” dedi. l HANDE NAYMAN DHA

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