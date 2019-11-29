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    HaberlerEge Haberleri Kuleye mavi kravat yakıştı
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    29.11.2019 - 00:02 |

    Kuleye mavi kravat yakıştı

    Kuleye mavi kravat yakıştı

    Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Astellas İlaç Türkiye’nin katkılarıyla, “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla gündeme taşıdığı farkındalık çalışması kapsamında, Paraşüt Kulesi’ne de kravat asıldı. Doç. Dr. Tarık Salman, “Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

    19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
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