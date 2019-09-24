‘Kupayı istiyoruz’

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve Sportif Direktör Özden Töraydın, “Kupayı tarihimizde 2 defa müzemize götürdük. Üçüncüsü için elimizden geleni yapacağız” dedi. TFF 1. Lig’in İzmir temsilcilerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda eşleştiği Mardin Büyükşehir Başakspor karşısında tur hedefliyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Bu kupayı iki defa kazanmış ve 7 defa final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Mardin deplasmanından sonra Adana deplasmanına gideceğiz bir tek şanssızlık bu oldu. Ancak asla mazeretimiz yok” diye konuştu. Siyah beyazlı Mardin Büyükşehir Başak Spor ile bugün saat 14.00’de karşı karşıya gelecek.