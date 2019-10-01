Kurumsallık, şirkete yatırımcıları çeker

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı İzmirli iş insanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetimin şirketler için önemi ile derneğin bu alandaki faaliyetlerini anlattı. Sağlam yönetim yapısının ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirten Ünal, “İyi yönetim iyi yatırım çeker. Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, yatırımcının şirkete duyduğu güveni artırır. Bu nedenle ülkemizde kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve iyi uygulamaları artırmayı hedefliyoruz. Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor” dedi. 16 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

Bugün EİB’te panel

“Bugün, 600’ü aşkın bireysel, 57 kurumsal üye ile özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kurmuş durumdayız. Türkiye’nin dört bir yanındaki iş insanlarına kurumsal yönetimin yeni dünya düzeninde çok ortaklı şirket yapılarını ve aile şirketlerini geleceğe taşıyacak en güvenli yol olduğunu aktarıyoruz. Jenerasyon geçişlerinin iyi yönetilmesi gerektiğini, yönetim kurullarının önemini ve çeşitliliğe mutlaka ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Yatırımcıların, sürdürülebilirliği merkeze alan, çevre ve sosyal sorumluluğa duyarlı, cinsiyet eşitliğini benimseyen şirketlere yatırıma yönelmesi, dünyada kurumsal yönetim ilkelerinin giderek daha çok benimsenmesini de tetikliyor. Geleceği, günümüzün hassasiyetlerine uygun bir biçimde şimdiden inşa etmeye başlamamız gerekiyor. ‘Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız’ konulu bir panel de bugün Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.”