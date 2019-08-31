Kuşlar, Alaçatı’ya turist getirecek

Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde kurulması planlanan kuş gözlem parkurunun tanıtımı yapıldı. Çeşme Belediyesi-Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye işbirliğiyle kuş gözlem parkuru yapılması planlanan Azmak mevkisinde tören düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin, rüzgârı, denizi ve plajlarının ötesinde doğal, tarihi, kültürel mirasıyla da dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi, “Burada yapılacak çalışmanın 100’den fazla kuş türüne ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan Alaçatı Azmak’ın korunması fikrini çok önemsiyorum” diye konuştu. Kutlu Aktaş Barajı’nın etrafındaki 2 milyon metrekare arazinin, ihaleye çıktığını belirten Oran, şöyle devam etti: “Bu 2 milyon metrekarede ‘Çeşme Bahçesi’ yapacağız, burada sakızımızı, lavantamızı ve bütün endemik ürünlerimizi yetiştirmek istiyoruz” dedi. l AA