10.11.2019 - 01:28 |
Lider Manisa Afyon’da
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak.
Afyon Zafer Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da start alacak. Son 5 maçını kazanan Manisa FK, grupta çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde edip hiç yenilmedi. Manisa ekibi 31 puanla haftaya en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede başladı.
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