17.11.2019 - 01:04 |
Lider Manisa FK Çorum deplasmanında
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, bugün takipçilerinden Yeni Çorumspor’la deplasmanda karşılaşacak.
Turhan Kılıçoğlu Stadı’ndaki maç saat 13.30’da start alacak. Manisa temsilcisinde sakatlıkları süren Dilaver ve Umut forma giyemeyecek. Ligde 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alırken profesyonel liglerde sezonun galibiyet, gol ve puan rekorlarını elinde bulundunan Manisa FK, zorlu deplasman öncesi 34 puanla zirvede yer alıyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.