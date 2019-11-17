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    HaberlerEge HaberleriLider Manisa FK Çorum deplasmanında
    17.11.2019 - 01:04 |

    Lider Manisa FK Çorum deplasmanında

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, bugün takipçilerinden Yeni Çorumspor’la deplasmanda karşılaşacak.

    Lider Manisa FK Çorum deplasmanında

    Turhan Kılıçoğlu Stadı’ndaki maç saat 13.30’da start alacak. Manisa temsilcisinde sakatlıkları süren Dilaver ve Umut forma giyemeyecek. Ligde 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alırken profesyonel liglerde sezonun galibiyet, gol ve puan rekorlarını elinde bulundunan Manisa FK, zorlu deplasman öncesi 34 puanla zirvede yer alıyor.

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