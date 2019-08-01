‘Lojistik sektörünün önü açılmalı’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yla toplantıda bir araya geldi, sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Otopark ve yerleşke

Sektörün problemlerinin başında otopark ve yerleşke konusunun geldiğini söyleyen MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın, bu konunun çözümü için önemli bir lojistik köy projesi oluşturduklarını ve konuyla ilgili destek beklediklerini vurguladı. Taşımacılık sektörüne yönelik mevcut park alanlarının legal olmadığının altını çizen Günaydın, Türkiye’nin ilk örnek lojistik köyü olma özelliğini taşıyan İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesinin, sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını tek bir merkezden çözebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

‘Takipçisi olacağım’

Lojistik merkezi hakkında bilgi veren Ege Global Lojistik Yatırımları A.Ş’nin Başkanı Fevzi Akay da, projenin sektörün önünü açacağını vurguladı. Kendisinin de aynı sektörden geldiğini ifade eden Çankırı ise, “İzmir çok kıymetli bir şehir, ticaretin kalbi fakat hak ettiği noktada değil. Uluslararası sıkıntılar konusunda Dışişleri Bakanlığı ve mecliste vereceğimiz tekliflerle birlikte sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Öte yandan kendi mevzuatımızın da uluslararası standartlara çıkartılması gerekiyor. Konuyla ilgili atılacak adımların takipçisi olacağım” diye konuştu.