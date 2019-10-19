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    HaberlerEgeLojistikle ilgili talep iletildi
    19.10.2019 - 02:00 |

    Lojistikle ilgili talep iletildi

    AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti.

    Lojistikle ilgili talep iletildi

    Ziyarette, İzmir Alsancak Limanı’ndan RoRo seferlerinin yeniden başlatılması, Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin lojistik ihtisas organize sanayi bölgesi statüsünde işletilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili çeşitli görüş ve talepler paylaşıldı.

    Öneri olumlu bulundu

    Alsancak Limanı’ndan RORO seferlerini başlatacak bakanlık iznini beklediklerini dile getiren Elmasoğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ne ilişkin işletme modeli önerisini de Bakan Turhan’a aktardı. Elmesoğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi işletmesinin, İzmir’deki Oda ve Borsalar ile Ege İhracatçı Birlikleri’nce uyum içinde hayata geçirilme çalışmaları devam eden Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile (TDİOSB) aynı statüde hayata geçirilebileceğini ifade etti. Bakan Turhan da, öneriyi değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Görüşmeler neticesinde Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin, “Losjistik İhtisas OSB Modeli” ile işletilmesi üzerine daha detaylı çalışma yapılması kararlaştırıldı.

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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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