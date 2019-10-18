Macar ve İzmirli firmalar buluştu

Sekiz Macar, 36 Türk firmanın katılımıyla 150 yüz yüze görüşme yapıldı. Türkiye-Macaristan dış ticaret hacminde İzmir’in payının artırmayı hedeflediklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Macaristan, 10 milyon nüfusuna karşın ticaret potansiyeli çok yüksek bir ülke, birlikte iş yapabileceğimiz çok alan var. Umarım ikili iş görüşmelerinden başarılı neticeler alınır ve karşılıklı ticaret hacmimiz artar” dedi.



Ziyaretler devam edecek



Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Macar Komitesi Başkanı Andreas Rev başkanlığındaki Macaristan heyetinde; çelik, tarım ürünleri, tarım makinaları, aydınlatma, havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer aldı.



Görüşmelerde, İZTO üyesi firmalardan oluşan ticaret heyetinin, önümüzdeki günlerde Macaristan’da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi konusu da gündeme geldi.