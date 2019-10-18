BİST94.8960,81EURO6,49-0,03USD5,82-0,02ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMacar ve İzmirli firmalar buluştu
    18.10.2019 - 00:52 |

    Macar ve İzmirli firmalar buluştu

    2019 yılının başından bu yana 38 yabancı heyetle görüşen İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) son konuğu, Macaristan oldu.

    Macar ve İzmirli firmalar buluştu

    Sekiz Macar, 36 Türk firmanın katılımıyla 150 yüz yüze görüşme yapıldı. Türkiye-Macaristan dış ticaret hacminde İzmir’in payının artırmayı hedeflediklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Macaristan, 10 milyon nüfusuna karşın ticaret potansiyeli çok yüksek bir ülke, birlikte iş yapabileceğimiz çok alan var. Umarım ikili iş görüşmelerinden başarılı neticeler alınır ve karşılıklı ticaret hacmimiz artar” dedi.

    Ziyaretler devam edecek

    Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Macar Komitesi Başkanı Andreas Rev başkanlığındaki Macaristan heyetinde; çelik, tarım ürünleri, tarım makinaları, aydınlatma, havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

    Görüşmelerde, İZTO üyesi firmalardan oluşan ticaret heyetinin, önümüzdeki günlerde Macaristan’da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi konusu da gündeme geldi.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Sıradaki Haber