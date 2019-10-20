Mağduriyete son

İZSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nce yapılan değerlendirmelerin ardından, yeni bir düzenlemeyle söz konusu köylerden orman köyü statüsündeki 167’sinde yaşayanların mağduriyetinin giderildiğini belirten yetkililer, diğer 24 köy için de yeni bir tarife hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



İade yapılmasını isteyenler ise İZSU Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvuruda bulunabilecek.