20.10.2019 - 00:06 |
Mağduriyete son
İzmir’de 167 köyde su faturaları yeniden düzenlendi, mağduriyet giderildi. 167 yerleşimin “Orman Köyü” vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim’den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi.
İZSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nce yapılan değerlendirmelerin ardından, yeni bir düzenlemeyle söz konusu köylerden orman köyü statüsündeki 167’sinde yaşayanların mağduriyetinin giderildiğini belirten yetkililer, diğer 24 köy için de yeni bir tarife hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İade yapılmasını isteyenler ise İZSU Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvuruda bulunabilecek.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.