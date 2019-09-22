Mahalle Meclisi sayısı artacak

Çalışmalarının birçok kente örnek olduğunu belirten Değirmenci, Mahalle Meclisi kurduğumuz mahallelerimizdeki vatandaşla ortak projeler yapacağız. Bu yıl Mahalle Meclisi sayısını da artıracağız. 1 milyon 27 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Kent Konseyi’nin bütün projelerine destek olan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’a da teşekkür ediyoruz” dedi.