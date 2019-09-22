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    HaberlerEgeMahalle Meclisi sayısı artacak
    22.09.2019 - 01:48 |

    Mahalle Meclisi sayısı artacak

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci başkanlığında toplanan Yürütme Kurulu üyeleri, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı, projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Mahalle Meclisi sayısı artacak

     Çalışmalarının birçok kente örnek olduğunu belirten Değirmenci, Mahalle Meclisi kurduğumuz mahallelerimizdeki vatandaşla ortak projeler yapacağız. Bu yıl Mahalle Meclisi sayısını da artıracağız. 1 milyon 27 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Kent Konseyi’nin bütün projelerine destek olan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

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