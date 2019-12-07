08.12.2019 - 00:01 |
Manisa FK seri istiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran lider Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Tesisleri’nde Alper Oran’ın yöneteceği müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, saha ve seyirci avantajlarını iyi kullanıp sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Ertekin, “Ligde namağlup liderliğimiz sürüyor. 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.