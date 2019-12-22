22.12.2019 - 00:00 |
Manisa FK’da 3 isim veda etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 42 puanla devreye lider giren Manisa Futbol Kulübü, kadroda operasyona başladı.
Siyah beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha’nın sözleşmelerini feshetti. Manisa FK’da orta saha Emir’le de vedalaşılacağı öğrenildi. Sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan’ın durumu ise belirsiz. İkinci yarıda yine zirveyi hedefleyecek Ege ekibinde dış transfer çalışmalarının da en kısa sürede başlaması bekleniyor.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.