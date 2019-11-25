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    HaberlerEge HaberleriManisa FK’da Ertekin farkı
    26.11.2019 - 00:00 |

    Manisa FK’da Ertekin farkı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 14. hafta maçında evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çok başarılı bir grafiğe imza attı. Manisa Futbol Kulübü’nde tecrübeli Teknik Direktör İsmail Ertekin fark yaratan isimlerin başında geldi. Kariyerinde Bandırma ve Balıkesirspor’la şampiyonluklar yaşayan ve Manisa futbolunu layık olduğu konuma getirmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ertekin, “Elbette henüz işimiz bitmedi, kimse ciddiyeti elden bırakamaz. Biz maç maç bakıyoruz” dedi.

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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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