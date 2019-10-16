Manisa FK’da Serdar fırtınası

Geride kalan 8 haftada 9 kez ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, gol krallığında zirveye çıktı. Attığı 27 golle profesyonel liglerin en skorer takımı olan Manisa FK’da büyük bir çıkış yakalayan Serdar, geçen sezon Altınordu’da ise sezonu sadece 6 golle tamamlamıştı. Serdar, Altınordu’da kaydettiği 6 golün 2’sini penaltıdan atmıştı. Deneyimli oyuncu Manisa FK’da ise hiç penaltı atmadan 9 gole ulaşmasını bildi.