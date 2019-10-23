23.10.2019 - 00:26 |
Manisa FK’de herkes golcü
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 8 maçta 7 galibiyet alıp liderlik koltuğunda oturan ve attığı 31 golle profesyonel liglerin en skorer ekibi olan Manisa Futbol Kulübü’nde 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.
Siyah beyazlılarda Serdar Deliktaş 9 kez fileleri sarsarak gol krallığında zirveye çıktı.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.