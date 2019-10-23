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    HaberlerEgeManisa FK’de herkes golcü
    23.10.2019 - 00:26 |

    Manisa FK’de herkes golcü

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 8 maçta 7 galibiyet alıp liderlik koltuğunda oturan ve attığı 31 golle profesyonel liglerin en skorer ekibi olan Manisa Futbol Kulübü’nde 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

    Manisa FK’de herkes golcü

    Siyah beyazlılarda Serdar Deliktaş 9 kez fileleri sarsarak gol krallığında zirveye çıktı.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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