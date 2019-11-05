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    HaberlerEgeManisa’nın acil sorunlarına önlem
    05.11.2019 - 01:35 |

    Manisa’nın acil sorunlarına önlem

    Manisa’nın acil sorunlarına önlem

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ankara’da milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sözünü aldığı imar plan çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların hangi aşamaya geldiğini görmek için Ergün başkanlığında toplantı yapıldı. Teknik konuların ele alındığını belirten Başkan Ergün, “Planların bir an önce hayata geçirilmesi için canla başla çalışıyoruz” dedi.

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