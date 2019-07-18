Manisaspor’a Dimov engeli

Borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1. Lig’de 12, geçen sezon da 2. Lig’de 15 puanı silinip yıllar sonra 3. Lig’e gerileyen Manisaspor’un başı Daniel Dimov’un alacağı nedeniyle de dertte. Bulgar stoper, ödenmeyen 300 bin Euro alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulama hazırlığında.