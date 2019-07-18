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    HaberlerEgeManisaspor’a Dimov engeli
    18.07.2019 - 07:50

    Manisaspor’a Dimov engeli

    Borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1. Lig’de 12, geçen sezon da 2. Lig’de 15 puanı silinip yıllar sonra 3. Lig’e gerileyen Manisaspor’un başı Daniel Dimov’un alacağı nedeniyle de dertte

    Manisaspor’a Dimov engeli

    Borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1. Lig’de 12, geçen sezon da 2. Lig’de 15 puanı silinip yıllar sonra 3. Lig’e gerileyen Manisaspor’un başı Daniel Dimov’un alacağı nedeniyle de dertte. Bulgar stoper, ödenmeyen 300 bin Euro alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulama hazırlığında.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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